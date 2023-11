Lysbakken: – Interessant at Solberg svarer unnvikende

– Jeg synes vi får erkjent det viktigste og mest alvorlige, nemlig en lang rekke habilitetsbrudd. Så synes jeg det er interessant at hun svarer såpass unnvikende rundt egen undersøkelsesplikt, sier Lysbakken til NTB.

Han sier det ikke holder for Solberg å si at hun burde spurt mer om ektemannens aksjeportefølje i etterpåklokskapens lys.

– Det er jo hun som skal vurdere sin habilitet, ikke mannen som skal vurdere hvilke aksjehandler hun skal få vite om, sier Lysbakken, som dermed slutter seg til flere andre komitémedlemmers vurdering.

Han sier det er «vanskelig å forstå» at en statsminister ikke vil finne det naturlig å vurdere slikt selv, og sørge for å ha full oversikt. SV-politikeren sier han har respekt for den menneskelige siden av saken for Solberg, men at komiteen må forholde seg til den politiske siden.

– Jeg synes fortsatt ikke hun er så tydelig som hun burde være på at hun har det politiske ansvaret for habilitetsbruddene. Hun vegrer seg for å si det rett ut, og viktig at det blir sagt rett ut, det handler om å vite at uavhengig av skyld og hva du har visst, har den på toppen ansvaret og skal ta ansvaret, sier han.

