Høyre-ordfører sår tvil om Erna Solberg som statsministerkandidat

Høyre-ordføreren sier til NRK at han tror det vil være en ulempe for Høyre-lederen å ha Finnes ved sin side, dersom hun fortsatt har ambisjoner om å være partiets statsministerkandidat.

– Det er alltid sånn at en leder må ta konsekvensen av sine handlinger eller handlinger som burde vært gjort. Jeg tror det er vanskelig at ting kan være akkurat som det er, uten at det skjer et eller annet. Men akkurat hva dette «et eller annet» er, vil jeg ikke konkludere med nå, sier Gleditsch.

Erna Solberg sa forrige fredag at hun planer om å fortsatt være gift med Sindre Finnes.

– Hvis partiet mener at jeg skal være statsministerkandidat om to år, tror jeg ikke at det er noen opsjon å tenke at jeg skal skille meg for å ha politisk makt, sa Solberg.

Sandefjord-ordføreren sier han har forståelse for Solbergs uttalelser om at hun ikke har fattet mistanke om at ektemannen spekulerte i aksjer i det omfanget som nå er kjent.

– Hvis du har grunn til å stole på folk, så går du ikke folk etter i sømmene. Du kan ikke gå rundt å ha mistillit til din ektefelle, sier han.

