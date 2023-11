Hårprøver skal gi forskerne svar på stressnivået hos studenter

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet skal måle stressnivåene til studenter ved hjelp av hårprøver, skriver NRK.

Metoden som skal brukes, dreier seg om å måle kortisolnivået, som kan fortelle noe om hvor stresset studentene er, i hårstrå.

– Håret vokser cirka en centimeter i måneden. Når det har vokst tre centimeter, kan vi si noe om stressnivået ditt de siste tre månedene, sier prosjektleder Kristin Benjaminsen Borch til NRK.

I tillegg til at forskerne skal samle 100 hårstrå fra hver deltaker, skal de også bruke spørreskjema og intervju for å finne ut av hvordan de best måler stress.

[ – Hadde vi hatt disse reglene for et år siden, ville jeg ikke sittet her i dag ]