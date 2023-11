Byrådslederen i Oslo mener ny skolebyråd ikke er inhabil

Oslos nye utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) kommer fra jobben som daglig leder og partner i PR-byrået Storm Samfunn, som blant annet har Lektorlaget og YS som kunde.

Det fikk SV til å stille spørsmål om hennes habilitet.

– Her kommer det på en byråd som helt klart kommer til å ha interessekonflikter i sin nye jobb, sa SVs bystyrerepresentant Omar Samy Gamal til NTB.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) skriver i sitt svar til SV at utdanningsbyråden ikke er inhabil, ifølge NRK.

Han påpeker at PR-byrået som Midtgarden kommer fra har åpne kundelister og at hun startet prosessen med å selge sine eierandeler i byrået dagen før hun tiltrådte som byråd.

– Det er ikke uvanlig at byråder har tidligere arbeidserfaring, verv, medlemskap eller lignende som gjør at habiliteten må vurderes, skriver Lae Solberg.

Videre skriver han at Midtgarden har deltatt i møter om sin habilitet i tråd med rutinene til Oslo kommune. På bakgrunn av disse samtalene ble det vurdert at det ikke er noe i selskapets kundelister som tilsier at Midtgarden er inhabil.

