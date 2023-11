Brenna beklaget å ha «gjort alvorlige feil»

– Jeg har håndtert habilitet for seint og for dårlig. Og det beklager jeg, sa Brenna da hun startet sin forklaringen for kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag ettermiddag.

Den beklagelsen har hun framført flere ganger siden hun selv gikk ut i VG og fortalte om habilitetsbruddene hun hadde begått.

– Oppdaget mine feil

Feilene hun sikter til, knytter seg til utnevnelsen av sin gode venn Frode Elgesem – en av bistandsadvokatene etter terrorangrepet 22. juli – til styremedlem for Wergelandsenteret. Hun var inhabil overfor Elgesem og tre av styremedlemmene i Utøya AS: Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

Hun var også inhabil i behandlingen av tilskuddene til skoleprosjektet for 2022 og 2023, til Raftostiftelsen i 2022 og 2023.

Habilitetsfeilene knytter seg i det store og hele til personer og aktiviteter rundt 22. juli-terroren på Utøya i 2011.

– Jeg har selv oppdaget mine feil og vært opptatt av å være åpen, ta initiativ og rydde opp, sa Brenna.

Ras av saker

Hennes sak utløste det som i dag fortoner seg som et lite ras av habilitetssaker hos flere statsråder i regjeringen til Jonas Gahr Støre.

Daværende kulturminister Anette Trettebergstuen opplyste da hun forklarte seg for komiteen at det var Brennas tilfelle som fikk henne til å reflektere rundt sin egen habilitet.

Trettebergstuen måtte gå av som følge av habilitetsbruddene hun oppdaget. Brenna er på sin side den eneste av statsrådene som er omfattet av habilitetsskandalen, som fortsatt er statsråd.

Hun byttet departementet i forbindelse med rokeringen i regjeringen i høst og er i dag arbeids- og inkluderingsminister.

Brenna ble sittende

Komitémedlem Carl I. Hagen (Frp) pekte på nettopp den tilsynelatende skjevheten i at Brenna ble sittende, mens Trettebergstuen, som han mente hadde gjort færre feil enn Brenna, måtte gå – mot sin vilje.

Vurderte Brenna selv å trekke seg som statsråd, all den tid Trettebergstuen gjorde det, ville han vite.

Statsråden og den relativt nyvalgte Ap-nestlederen poengterte at det er statsministeren som formelt avgjør hvorvidt hun har tillit som statsråd, og sa hun opplevde at hun hadde det.

– Å sammenligne de ulike sakene må dere gjøre. Det er ikke opp til meg, men jeg vil påpeke at jeg oppdaget mine feil selv, nøstet i dem og meldte fra til Statsministerens kontor. Jeg gikk også ut i pressen i et forsøk på å vise at jeg var oppriktig opptatt av å rydde opp, svarte Brenna.

[ Nei, sa Solberg. Jo, sa Lysbakken og Hagen ]