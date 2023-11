Borten Moe: Uhyre problematisk å kjøpe eller eie enkeltaksjer som statsråd

– Det å sitte som statsråd og eie eller kjøpe enkeltaksjer, kan være uhyre problematisk, sa Borten Moe da han startet sin forklaring for kontrollkomiteen tirsdag

– Det kan være problematisk i en lang rekke selskaper, sa han videre og forklarte at den norske staten er direkte eller indirekte involvert i så mange selskaper at det er vanskelig å ha kontroll på for en enkeltperson.

I sin innledning for kontrollkomiteen på Stortinget tirsdag startet Borten Moe med å gi komiteen bakgrunnen for hvorfor han investerte flere hundre tusen kroner i flere norske selskaper, blant annet våpenprodusenten Kongsberg Gruppen.

Fordi oljeselskapet han selv hadde vært med på å starte, Okea, hadde begynt å betale utbytte til eierne, valgte han å spare pengene ved å kjøpe aksjer i enkelte store norske selskaper. Kongsberg Gruppen eier også en andel i ammunisjonsprodusenten Nammo, som i vinter ble tildelt en stor statlig kontrakt. Borten Moe deltok 12. januar på et regjeringsmøte om denne kontrakten. Dette var en uke etter at han hadde kjøpt aksjene i Kongsberg Gruppen.

Det var da Borten Moe ble klar over denne forbindelsen han innså at han hadde vært inhabil. Han valgte derfor å trekke seg både som statsråd og som nestleder i Senterpartiet den 21. juli i år.

