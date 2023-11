Black Friday: Forbrukerrådet advarer mot ekstra stor fare for å bli lurt

Av Sval Rosenløw Eeg/NTB

1. oktober kom reglene om at bedrifter skal vise den laveste prisen en vare har hatt de siste 30 dagene før salg, som referanse.

Dette har ført til at mange tusen varer er satt opp i pris i oktober, ifølge prissammenligningstjenestene.

– Det er helt åpenbart en manipulativ praksis som er egnet til å forvirre folk. Dette er en utvikling vi følger med på, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NTB.

Sjekk prishistorikken

Selv om det står at noe er satt ned i pris, kan man risikere å handle dyrere.

– Jeg tror vi kommer til å se en god del svært høye, men lovlige førpriser, med ganske store avslag som ikke vil føre til noen egentlige besparelser for folk flest. Jeg tror også folk kommer til å gå i noen tilbudsfeller, ved å handle noe som er dyrere på Black Friday, på tross av avslaget, sier Iversen.

For å unngå høye førpriser kan det lønne seg å se på prishistorikken til varen over lengre tid, samt sjekke om varen finnes til en bedre pris et annet sted.

Iversen håper myndighetene tar lærdom fra årets Black Friday-salg og tar til vurdering om bedriftene må informere om førpriser lengre enn tretti dager før salget.

Tydeligere regler

Hovedorganisasjonen Virke mener at nye regler i markedsføringsloven tydeliggjør butikkens ansvar for å vise den laveste prisen de siste 30 dager når det iverksettes kampanjeprising.

Reglene, som trådte i kraft 1. oktober, gjør det enklere for forbrukerne å se hva som er reelle prisreduksjoner under Black Friday/Black Week, og dermed også enklere å avsløre prisjuks, ifølge Virkes leder for bransjepolitikk Jarle Hammerstad.

– Det er en fordel at dette er regler som gjelder i hele EU/EØS-området, i og med at netthandelen under Black Friday/Black Week i stor grad er grenseoverskridende. Det er likevel en utfordring å følge opp reglene på nettsteder og digitale markedsplasser som ligger utenfor Europa, sier Hammerstad.

Vær obs på utenlandske nettsider

Ved kjøp fra utenlandske nettbutikker man ikke kjenner til bør man være ekstra påpasselig. Iversen anbefaler folk å lese anmeldelser fra andre kunder, og å alltid bruke kort når man handler på nett.

– Da har du gode rettigheter dersom varene skulle vise seg å ikke dukke opp. Da kan du nemlig benytte kortreklamasjon og få pengene tilbake fra banken om den næringsdrivende setter seg på bakbeina, sier Iversen.

Forbrukerrådets tips

Tenk deg godt om. Vurder behov før man eventuelt går til innkjøp.

Sjekk prishistorikk og sammenlign tilbud.

Ikke bli fristet til å kjøpe tilbudsvarer på avbetaling, eller bruke kreditt. Da vil rentene spise opp det gode tilbudet.

Sjekk anmeldelser fra andre kunder, og bruk kort når du kjøper på nett.

