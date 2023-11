Barth Eide: Ingen indikasjon på at norske borgere hentes ut av Gaza onsdag

– Det er foreløpig ikke noe nytt rundt situasjonen til de norske borgerne i Gaza. Det er fordi området har vært stengt i flere dager, sier Eide til avisa.

Tirsdag opplyste den norske ambassaden i Kairo til Aftenposten at onsdag ville være første mulighet for å få nordmenn over grensen til Egypt fra Gazastripen.

– Jeg snakket med Egypts utenriksminister for noen få timer siden, han håpet sterkt at grensa ville åpne i morgen. Men det er de som allerede ble klarert for utreise i helga, som står først i køen, hvis det skulle skje, sier utenriksministeren.

Han forteller at rundt 500 personer ble klarert for utreise i helga, men at ingen av dem er nordmenn.

– Israel og Egypt sier at alle skal få komme ut, men at det vil skje puljevis. Grunnen til dette er at de skal gjennom en mottaksprosess på begge sider, sier Eide.

Mandag sa han til NRK at rundt 250 nordmenn eller mennesker med tilknytning til Norge er i Gaza. Over halvparten av dem er barn.

Nær tilknytning kan bety personer som til for eksempel har oppholdstillatelse i Norge, eller barn av norske statsborgere, men som aldri har hatt norske dokumenter.

