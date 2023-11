Utenriksministeren: Flere nordmenn på Gazastripen enn først antatt

Utenriksministeren sier til NRK at det er nærmere 250 nordmenn eller mennesker med tilknytning til Norge som nå befinner seg på Gazastripen.

Søndag opplyste UD at det var rundt 200 norske statsborgere som befinner seg på Gazastripen – og at halvparten av disse var barn.

Eide sier UD har funnet flere nordmenn i området i løpet av de siste dagene – og at alle de snakker med, sier de skal trekke seg ut. Han sier ingen nordmenn på Gazastripen vil slippe ut før tidligst tirsdag.

Den siste uken har grenseovergangen Rafah vært delvis åpen, slik at personer med utenlandsk pass har kunnet ta seg inn i Egypt. Den siste tiden har det gått tregt ved denne grenseovergangen etter at det var et angrep på en ambulansekonvoi.Utenriksministeren sier til NRK at det er nærmere 250 nordmenn eller mennesker med tilknytning til Norge som nå befinner seg på Gazastripen.

