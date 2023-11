UD: Sterkt bekymret for de norske borgerne i Gaza

– Staben jobber døgnet rundt for å prøve å hjelpe norske borgere. Jeg er sterkt bekymret for situasjonen for de norske borgerne – og de andre sivile i Gaza, svarer utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på et skriftlig spørsmål fra Rødts Hege Bae Nyholt om hva regjeringen gjør for å hjelpe de norske borgerne med evakuering fra Gaza.

Eide sier Utenriksdepartementet har satt full krisestab, og at det er omdisponert ressurser fra hele utenrikstjenesten for å håndtere krisen.

Den første muligheten for å få evakuert de norske borgerneover grensen til Egypt fra Gazastripen vil være onsdag, opplyser den norske ambassaden i Kairo til Aftenposten.

Lørdag ble evakueringen av utenlandske borgere fra Gaza brått stanset. Mandag åpnet grenseovergangen igjen, men det lar altså vente på seg med å få evakuert de norske statsborgerne.

