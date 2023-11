Regjeringen vil kutte studieplasser til tross for veterinærmangel

Landets eneste veterinærutdanning på Veterinærhøgskolen NMBU fikk 20 nye studieplasser i 2020 med oppstart samme år. I regjeringens forslag til statsbudsjett i 2024 er studieplassene kuttet.

Khrono og Nationen har tidligere omtalt saken.

– Det som gjør at det blir så dramatisk og galt, er at vi er midt i en veterinærkrise som lenge har vært varslet, sier Bente Akselsen, president i Den norske veterinærforening, til NRK.

Hun frykter at mangelen på veterinærer vil ramme dyrevelferden og landbruket på sikt.

Kunnskapsdepartementet (KD) opplyser til NRK at disse 20 studieplassene ble innført i forbindelse med et tiltak mot den økte arbeidsledigheten under pandemien.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i KD forklarer at planen har vært at studiekapasiteten skulle tilbake til normalt nivå etter hvert som situasjonen ble normalisert.

– Dette har vært kommunisert i budsjettproposisjonene til Stortinget både i 2020, 2021 og 2022 og i tildelingsbrevene til NMBU, sier Hoel.

En rapport fra Landbruks- og matdepartementet konkluderte i mars at det er stor mangel på veterinærer i Norge.

