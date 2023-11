Oslos byrådsleder ønsker ramadan-gate i Oslo

– I en mangfoldig by som Oslo, hvor mange tror på forskjellige ting, så er det fint å kunne markere høytider hvis folk selv vil det, sier Eirik Lae Solberg til Vårt Land.

Han mener det er på sin plass at Oslo kommune skal ta en aktiv rolle for å få til markeringen, og at man allerede neste år kan pynte en egen gate med lysdekorasjoner til feiringen av ramadan.

Byrådslederen åpner også opp for at andre trossamfunn skal kunne markere høytidene sine i Oslo by, dersom de selv ønsker det.

– Jeg ser for meg at vi tar kontakt med bydel Gamle Oslo, men også med muslimske trossamfunn og miljøer i Oslo for å se hvordan vi kan få til dette på en god måte, sier Solberg.

[ Forbrukerrådet: − Kundene får smerten, men ikke gleden av renteøkningene ]