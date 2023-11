Oslo tingrett: Matapours soningsforhold ikke i strid med menneskerettighetene

Matapour har klaget på soningsforholdene, hvor han sitter isolert på avdeling med særlig høy sikkerhet i Kongsvinger fengsel. Ifølge advokaten er Matapour helt uten menneskelig kontakt, bortsett fra noe kontakt med de ansatte.

– Tiltaket om å overføre siktede til avdeling med særlig høy sikkerhet var nødvendig og derfor ikke i strid med EMK artikkel 3, skriver Oslo tingrett i kjennelsen mandag ettermiddag.

– I begrunnelsen er det vist til siktelsen for grov terror, voldshendelser der siktede har vært involvert, og observasjoner av siktede der det mistenkes at han prøver å rekruttere innsatte og knytte bånd til likesinnede, heter det videre.

Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier til NTB at han først må informere sin klient om kjennelsen før han kommenterer tingrettens beslutning.

Fredag ble det holdt rettsmøte som skulle vurdere videre fengsling. Matapour dukket selv opp for første gang i retten. Han var imidlertid ikke til stede på mandagens rettsmøte, som skulle vurdere klagen på soningsforholdene.

Det var natt til 25. juni i fjor at Matapour skjøt og drepte to personer i Oslo sentrum. Flere andre ble såret. Han nekter straffskyld for grov terror.

