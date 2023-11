Norge vil trene flere ukrainske soldater – setter av 1 milliard

Det opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som mandag var i Tyskland og besøkte en treningsleir.

Aftenposten meldte om nyheten først.

Norge har innen utgangen av året bidratt i opptreningen av om lag 2000 infanterister og stormingeniører fra Ukraina. Opplæringen skjer både i Norge og i utlandet.

– Vi har målsetting om at vi sammen med allierte partnere er med på å trene opp flere enn 50.000 ukrainske soldater i løpet av 2023, sier Gram.

Trener i hele Norge

Om lag 700 ukrainere er trent i Trøndelag i 2023 – samtidig er flere hundre andre trent ved ulike leirer over hele landet.

Norge bidrar i opptrening både i et EU-program og i et eget program ledet av Storbritannia. I det sistnevnte er Norge blant de største bidragsyterne.

Det er godt over 300 norske instruktører som bidrar. Det tallet økes neste år. Totalt skal Norge da bruke i overkant av 1 milliard kroner på opptreningen. Pengene er fra Nansen-fondet til støtte for Ukraina.

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av dette og bidrar der vi kan, sier Gram.

– Lærer mye

Han sier at opptreningen også gjør at de norske styrkene tar med seg mye lærdom hjem til Norge.

– Erfaringen ukrainerne har gjort seg på slagmarken er også nyttig for oss. Tett samarbeid og koordinering med andre land gir også viktig læring, sier Gram.

Regjeringen har varslet at Norge skal bidra i opptrening av F-16-styrker, samt til mineryddingsstyrker i Litauen.

