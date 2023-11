Nest dårligste TV 2-måling for Ap noensinne, Høyre går fram

Det fremgår av Verians måling for TV 2.

Dette er det nest dårligste resultatet Arbeiderpartiet har fått noensinne på TV 2s målinger. Høyre derimot, øker på novembermålingen og får en oppslutning på 27,5 prosent, fram 0,5 prosentpoeng i forhold til oktobermålingen.

I bakgrunnstallene fra målingen har TV 2s tallknusere regnet ut at Arbeiderpartiet har mistet over 50000 velgere til SV.

Hadde det vært valg nå, ville det blitt et regjeringsskifte. Det er et borgerlig flertall for Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Med den nye målingen mister Arbeiderpartiet 13 mandater fra stortingsvalget i 2021, mens Høyre vinner 14.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det ikke er enkelt å peke på enkeltgrunner, men at dette trolig er tall som er preget av den tiden vi lever i nå.

Solberg sier at hun har vært bekymret for om målingene skulle ned, når aksjesaken har stått sentralt.

– Det er klart jeg har vært bekymret både for sakens innhold, for utviklingen og hvordan folk oppfatter dette, sier hun.

Høyre-lederen tror at dette viser at folk kanskje er mest opptatt av de politiske sakene og det å se fremover.

For de øvrige partiene er resultatet fra målingen slik: Frp (12,1, tilbake 0,5), SV (9,9, fram 1,2), Sp (6,2, uendret), V (6,2, tilbake 0,3), R (5,6, fram 0,7), MDG (4,7, fram 0,9), KrF (4,7, fram 0,6), INP (4,3, uendret) og Andre (2,1, fram 0,6).

[ – Åpenbart at det har vært elementer av kompetansesvikt ]