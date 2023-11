Erna Solberg: Høringen om habilitet blir viktig for meg

Tidligere Høyre-statsminister Erna Solberg er den som først skal forklare seg når kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag morgen starter den lenge bebudede høringen om habilitetssaker for regjeringsmedlemmene.

Solberg vil ikke bagatellisere høringen.

– Høringen blir viktig for framtiden, ikke bare for meg men for hvor man legger terskelen for habilitet og hva man skal legge vekt på. Dette dreier seg også om hvilket regelverk framtidige representanter, om det er i regjering eller andre, skal forholde seg til, sier Erna Solberg til NTB.

– Først gjennomføre

Komiteens arbeid er egentlig å ettergå den til enhver tid sittende regjeringen. Ettersom Erna Solberg ikke lenger sitter i regjering er det begrenset hvilke sanksjoner komitéhøringen vil ha for hennes del.

Saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen er Grunde Almeland fra Venstre. Han sier at man under høringen vil grave mer i habilitetsbruddene til Erna Solberg og de andre involverte.

– Jeg vil understreke at vi først skal gjennomføre høringene, så gjøre et grundig arbeid, før vi trekker våre konklusjoner, sier Almeland til NTB.

Kan kritisere

Høringen i Stortinget dreier seg ikke om ulovlig eller lovlig, men om tilliten til politikerne og hva som riktig i forhold til reglene om habilitet i Stortinget og for medlemmer av regjeringen. Komiteens jobb er å få belyst om reglene er blitt fulgt.

– For Solberg sin del som tidligere statsminister så har ikke Stortinget samme mulighet til å eventuelt vedta kritikk eller fremme mistillit, som vi har overfor sittende regjeringsmedlemmer. Men komiteen vil i vår innstilling kunne rette spesifikk kritikk mot også avgåtte medlemmer av regjering, hvis vi ser at det er på sin plass, sier Almeland videre .

– Selv om en slik kritikk ikke vil være i vedtaks form, er det likevel noe jeg tror enhver politiker vil ta på største alvor, legger han til.

Ganske greie regler

Fredag besluttet Økokrim at det ikke forelå noen rimelig grunner til å åpne noen etterforskning mot verken Sindre Finnes eller Erna Solberg. Politiet hadde gått inn i det materialet som hadde vært offentlig tilgjengelig om de 3300 aksjehandlene statsministerens ektemann hadde gjort fra 2013 til 2021.

Det ble ikke funnet tegn til at noen av dem hadde brutt reglene om innsidehandel eller gjort seg skyldig i andre kriminelle forhold.

– Jeg tror fleste av reglene rundt habilitet er ganske greie. De skal sikre at man ikke gjør ting av egeninteresse eller av interesse for noen nærstående. Og så er det noen terskler for hvor disse grensene går, sier Solberg.

