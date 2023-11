Mann siktet for drap på søsteren sin i Hvittingfoss

Mannen ringte selv politiet klokken 11.17 lørdag formiddag og varslet om hendelsen, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet rykket ut til boligen til den avdøde, hvor de pågrep mannen som nå er siktet for drap. Både den pågrepne og den avdøde er i 70-årene.

– Det vil bli gjennomført en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering av siktede i løpet av kvelden, sier jourhavende jurist i Sørøst politidistrikt Mats Henriksen.

Henriksen opplyser videre at politiets kriminalteknikere vil jobbe på åstedet utover kvelden og natten.

– Mannen har foreløpig ikke vært avhørt av politiet, men han vil kunne få forklare seg for oss så fort han er klar for det, sier Henriksen.

Til NTB sier Henriksen at det er for tidlig å si noe om måten kvinnen døde på, men at åstedet var den avdødes bolig.

– Pågripelsen foregikk uten dramatikk. Det er heller ingen grunn til å tro at det har vært flere involverte slik som saken står nå, sier politiadvokaten.

Han sier samtidig at politiet tar sikte på å framstille mannen for varetektsfengsling i Hokksund tingrett søndag klokken 14.

Mannens forsvarer Ketil Magnus Berg har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser.

