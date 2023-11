Lars Sponheim utnevnt som æresmedlem i Unge Venstre

Det ble klart på ungdomspartiets landsmøte i helgen.

Sponheim er tidligere Venstre-leder, statsforvalter, statsråd og stortingsrepresentant for Hordaland. I 1993 var han partiets eneste stortingsrepresentant, og under hans ledelse oppnådde Venstre i stortingsvalget i 2005 et rekordresultat på 5,9 prosent.

– Det er hevet over enhver tvil at Sponheim skal ha brorparten av æren for den gjenreisningen av Venstre som har funnet sted, sier Unge Venstre-leder Ane Breivik om utnevnelsen.

– Sponheim tok Venstre fra ørkenvandring til Stortinget og Kongens bord.

Prisen som Unge Venstres æresmedlem blir delt ut til personer som har gjort en særlig innsats for ungdomspartiet. Sponheim har ikke selv vært aktiv Unge Venstre.

