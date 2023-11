Ingen norske borgere blir evakuert fra Gaza lørdag

Denne uken startet evakueringer fra Gazastripen gjennom Rafah-overgangen mot Egypt.

Torsdag og fredag ble ingen nordmenn evakuert, og heller ikke lørdag er det norske statsborgere på listen over de som får slippe ut av det krigsherjede området.

– Det er ikke noen norske borgere på listen over dem som skal over til Egypt i dag, bekrefter pressetalsperson Mariken Harbitz i UD overfor NRK.

Harbitz sa fredag til NTB at UD jobber fortløpende med å få nordmenn ut av Gaza.

– Vår hovedprioritet er å bidra til at de over 200 norske borgerne kan få mulighet til å komme seg ut fra Gaza. Av disse er over halvparten barn. Vi er svært bekymret for hvordan de har det.

