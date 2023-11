Høyre ønsker kraftige asylinnstramminger – og nytt flyktningforlik

– Da flyktningkrisen kom i 2015, samlet flere partier på Stortinget seg rundt et bredt asylforlik. Tiden er inne for å gjøre det igjen, skriver Lønseth i en debattartikkel publisert i flere aviser.

Hun skriver at det ikke er en god løsning å tenke at Norge skal hjelpe alle som er på flukt. Det har vi verken råd eller kapasitet til.

– Vi må vurdere innstramminger og skjerpelser, og vi må tenke utenfor boksen, skriver Lønseth i en epost til Vårt Land.

Hun løfter særlig fram to tiltak: Strengere politikk for familiegjenforening og fremskynding av arbeidet for en ordning med å gi flyktninger beskyttelse i tredjeland.

Fordi Norge er et velstående og velfungerende demokrati fremstår Norge ifølge Lønseth som et attraktivt vertsland.

– Det bør likevel ikke være et mål for oss å fremstå attraktive. Strenge restriksjoner i innvandrings- og asylpolitikken er et virkemiddel her, mener hun.

(©NTB)