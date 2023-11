Terrordømt Oslomann tiltalt for vold mot sin mor

Mannen skal ha mishandlet moren med vold, trusler, truende og krenkende atferd fra januar 2022 til august 2023, ifølge tiltalebeslutningen fra politimesteren i Oslo.

Volden har blant annet bestått i at han gjentatte ganger har dratt henne gjennom leiligheten, dyttet henne, slått henne med knyttet hånd i ansiktet og hodet samt trykket ansiktet hennes ned i gulvet, heter det i tiltalen.

I tillegg er han tiltalt for å ha spyttet en politibetjent i ansiktet, for ved gjentatte anledninger å ha brutt besøksforbudet han var ilagt mot sin mor, og for besittelse av narkotika.

Den nå 26 år gamle mannen fra Groruddalen ble i april 2017 dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS. Han ble pågrepet på Landvetter flyplass ved Göteborg i juni 2015 etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenkte at han var på vei til Syria som fremmedkriger.

Rettssaken starter i Oslo tingrett mandag, og retten har satt av tre dager til salen.

