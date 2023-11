SV gjør sin beste Opinion-måling noensinne - Ap sliter

SV aldri hatt høyere oppslutning på en Opinion-måling siden analysebyrået startet med partimålinger tilbake i 2007. Partiet får en oppslutning på 11 prosent på novembermålingen. Det er en økning på 2 prosentpoeng fra forrige måling.

– Det er klart at det å være et opposisjonsparti med makt og innflytelse over regjeringen, det har jo vist seg å være ganske gunstig, sier valgforsker Johannes Bergh til ABC Nyheter.

Men det er likevel borgerlig flertall på målingen. Mandatberegningen gir 86 mandater til de borgerlige partiene. INP har tre mandater, og havner dermed ikke på vippen på denne målingen.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra oktober i parentes):

Høyre: 26,3 (+0,7), Ap: 18 (-2,2), Sp: 5,8 (-0,3), Frp: 13,3 (+1), SV: 11 (+2), Rødt: 4,9 (-1,6), Venstre: 5,8 (-0,1), MDG: 4,4 prosent (+0,3), KrF: 3,8 (+0,5) og INP 3,7 prosent (-1,1).

Målingen er gjennomført av Opinion fra 24. til 30. oktober på oppdrag fra Altinget og ABC Nyheter. Feilmarginene varierer mellom 1 og 3,2 prosentpoeng.

