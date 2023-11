Solberg: Har fortsatt planer om å være gift med Sindre Finnes

– Jeg er gift med Sindre Finnes og planlegger å fortsette å være gift med Sindre Finnes. Dette har vært en vanskelig sak for oss, men vi har vært gift lenge. Det er noen verdier man skal ha i bunn, og de har jeg fortsatt, sa Høyre-leder Erna Solberg på en pressekonferanse fredag etter Økokrims avgjørelse om å ikke etterforske henne og ektemannen for innsidehandel.

Der fikk hun også spørsmål om hun kunne se for seg at hun flytter inn i statsministerboligen med Finnes om to år.

– Hvis partiet mener at jeg skal være statsminsterkandiat om to år, tror jeg ikke at det er noen opsjon å tenke at jeg skal skille meg for å ha politisk makt.