Rundt tusen uten strøm i Vestfold

Ifølge selskapet Lede er 982 husstander strømløse i Tønsberg, Holmestrand, Hjartdal og Larvik, skriver NRK. Mannskaper er ute og retter feil.

– Snø legger seg på trær i fjellet, som knekker og faller over ledninger. I Vestfold er det en del flom som gjør at vann står inn i nettstasjoner. Det fører blant annet til at strømmen kobler seg ut eller kortslutninger. Kraftig vind fører også til at trær knekker over ledninger, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Lede.

Beredskapen er økt fra i formiddag og til været roer seg. Omnes sier det vil variere når folk får strømmen tilbake.

