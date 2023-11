Politifolk fra hele landet sendt til Oslo: – Ikke alle bistår av fri vilje

– Det er ikke alle som kommer hit for å bistå av fri vilje og med positivt fortegn, sier fagforeningsleder i Oslo-politiet, Marius Bækkevar, til VG.

Politidirektoratet har den siste uken beordret 44 politibetjenter til Oslo fra alle politidistrikter unntatt de to nordligste, etter at Oslo politidistrikt ba om hjelp.

Beordringen varer i en måned, og politibetjentene skal være operative og være ute i Oslos gater fra i dag, fredag.

Knyttet til situasjonen i Midtøsten

Det var Sunnmørsposten som fredag i forrige uke først omtalte flyttingen av politifolk til Oslo.

– Politiet følger utviklingen i Midtøsten tett og vurderer fortløpende hvordan situasjonen kan påvirke oss her hjemme. En del av dette handler om å være forberedt på at situasjonen kan utvikle seg i en retning som får konsekvenser for politiets oppgaver og prioriteringer, sa fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, til avisen.

Årsaken til det ekstra sikkerhetsbehovet er de kommende dagenes mange innmeldte markeringer, samt sikring av jødiske og israelske mål i Norge og økt årvåkenhet mot palestinske og propalestinske miljøer og arrangementer.

90 politifolk har mistet jobben

Oslo politidistrikt har nedbemannet med 90 politiutdannede tjenestefolk de ni første månedene i år. Bækkevar mener dette er grunnen til at de ikke klarer å løse oppgavene sine alene.

– Det som er nytt nå bemanningsmessig er at vi står i en ganske ordinær situasjon, og nå klarer vi ikke den alene en gang. Situasjonen er ikke voldsom, det handler om ekstra vakthold på noen objekter, sier han.

