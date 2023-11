Politiet: Godlia-skytingen skjedde under en fest med 15-åringer

– Hendelsen skjedde i tilknytning til en privat fest, der deltakerne var ned i 15-års alder. Selve skytingen fant sted utendørs med flere personer til stede, skriver politiadvokat Ellen Karine Aas Lund i en epost til NTB.

Det var sent lørdag kveld at en 15 år gammel gutt ble skutt, men ble ikke livstruende skadd. Lund sa til Nordstrands Blad torsdag at gutten nå er skrevet ut fra sykehuset.

Også en annen 15-åring er fornærmet i saken, men han er ikke fysisk skadd.

Torsdag ble en 19 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker etter at han meldte seg for politiet onsdag formiddag. Han er siktet for drapsforsøk.

I fengslingskjennelsen torsdag skrev Oslo tingrett at det blant annet gjenstår avhør av mange av festdeltakerne.

– Det er etter det politiet nå har kjennskap til, ingen relasjon mellom siktede og de fornærmede utover at de var på stedet i forbindelse med festen, sier Lund.

I fengslingskjennelsen sto det også at det er «opplysninger i saken om at siktede allerede har tatt grep som hindrer etterforskningen.». Lund vil ikke svare på spørsmål om hva disse grepene dreier seg om. Hun vil heller ikke svare på om det er beslaglagt noe skytevåpen i forbindelse med hendelsen.

Ifølge Nordstrands Blad er den siktede 19-åringen dømt en rekke ganger tidligere, blant annet for voldt mot politiet og trusler.