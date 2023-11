Ola Borten Moes kone ut mot Økokrim

I en post på Facebook fredag skrev kona til Borten Moe, Anna Ceselie Brustad Moe, en kort post: #Fuckøkokrim.

Brustad Moe ønsket ikke å utdype kommentaren overfor Aftenposten.

Posten ble lagt ut kort tid etter at Økokrim fredag bestemte seg for ikke å etterforske tidligere statsminister Erna Solberg (H) og hennes ektemann Sindre Finnes for innsidehandel.

Borten Moe måtte i juli gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at han hadde investert i aksjer i Kongsberg Gruppen kort tid før regjeringen ga en milliardkontrakt til datterselskapet Nammo.

Saken førte til at Økokrim i august åpnet etterforskning mot Borten Moe.