Økokrim-sjefen ut mot dem som krever etterforskning: – Må være holdepunkt

– Aksjehandel er i seg selv lovlig og ønsket virksomhet i vårt økonomiske system. Det må være holdepunkt for at et straffbart forhold er utført for å åpne etterforskning, sa Lønseth på en pressekonferanse fredag.

– En konstituert teoretisk mulighet er ikke nok, fortsatte han.

Tidligere på dagen ble det kjent at Økokrim ikke vil etterforske aksjeaktivitetene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes i årene hun var statsminister.

– Økokrim er politi og påtaleorgan. Vi er ikke et kontrollorgan. Vi skal agere på informasjon som gir holdepunkt for straffbare forhold, understreket Lønseth.

Finnes gjorde rundt 3300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister. Transaksjonene beløp seg samlet til rundt 125 millioner kroner, ifølge beregninger Dagens Næringsliv har gjort.