Økokrim kunngjør om de vil etterforske Erna Solberg og ektemannen

Økokrim har brukt flere uker på å vurdere materialet som ligger til grunn for beslutningen. I oktober ble tidsbruken forklart med at sakene lå langt tilbake i tid og hadde et stort omfang.

I formiddag klokka 10 vil Økokrim offentliggjøre et eget beslutningsnotat om de vil etterforske aksjeaktivitetene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes i årene hun var statsminister.

To timer senere vil Økokrim-sjef Pål K. Lønseth redegjøre for beslutningen.

125 millioner kroner

Sindre Finnes gjorde rundt 3.300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister. Transaksjonene beløp seg samlet til rundt 125 millioner kroner, ifølge beregninger Dagens Næringsliv har gjort basert på dokumentasjon fra Finnes selv.

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon, eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

– Ikke innsidehandel

– Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut fra det som er rapportert i mediene, ingen indikasjoner på at noen av Finnes' aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skrev Finnes advokat Thomas Skjelbred i en pressemelding i september.

– Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over, blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, skrev advokaten.

Han har overfor en rekke medier uttalt at det er en fordel om Økokrim åpner etterforskning, slik at det blir stadfestet at saken ikke inneholder noe straffbart og at det er en politisk sak.

Ønsker etterforskning

I etterkant av Økokrim sin kunngjøring fredag vil advokat Thomas Skjelbred gjøre seg tilgjengelig for pressen. Sindre Finnes vil ikke være tilgjengelig for mediene, opplyser han til NTB.

– Som jeg har sagt tidligere, vil det etter mitt syn være Økokrim som har myndighet og kompetanse til å etterforske denne saken og med tilstrekkelig grad av rettssikkerhetsgarantier, skrev Skjelbred i september.

Han sa til NTB tirsdag at Økokrim verken har vært i kontakt med ham eller Sindres Finnes selv.

Solberg usikker

Høyre-leder Erna Solberg har selv uttalt at hun ikke har gitt ektemannen innsideinformasjon, men understreket at hun er usikker på om han likevel kan ha fått informasjon han ikke skulle hatt.

– Jeg tror ikke det har skjedd, men det kan jeg ikke si. Det kan ingen være hundre prosent sikker på. Men jeg vet at vi ikke har overlevert eller diskutert statsbudsjettet, satsinger for næringslivet eller enkeltsaker, sa hun til NRK.

Tidslinje over Solberg-saken

NTB har satt sammen de viktigste punktene om aksjehandelen til Sindre Finnes.

* 3. november: Økokrim kunngjør om de vil etterforske aksjehandlene Sindre Finnes gjorde under tiden som Erna Solberg var statsminister.

* 9. oktober: I løpet av åtte år i statsministerboligen kjøpte og solgte Sindre Finnes aksjer og verdipapirer for cirka 125 millioner kroner, viser en beregning som Dagens Næringsliv har gjort.

* 6. oktober: En oppdatert liste viser at Sindre Finnes gjennomførte nesten 3300 aksjehandler mens Høyre-leder Erna Solberg var statsminister.

* Fredag 15. september: Finnes’ opprinnelige liste over aksjehandler ble lagt fram på en pressekonferanse på Stortinget. Solberg framholdt at hun ikke hadde visst om omfanget av mannens aksjehandler og konkluderte med at hun derfor har vært inhabil i flere saker.

* Fredag 8. september: Solberg sier at det var først denne fredagen hun begynte å få mistanke til at Finnes ikke hadde fortalt henne sannheten om aksjehandlingen.

* Onsdag 6. september klokken 19.40 publiserte E24 en liste over 22 handler som Finnes gjorde de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister. Solberg sa hun visste nok om aksjekjøpene til å vite at hun ikke var inhabil.

* Torsdag 31. august: E24 gjengir opplysninger fra Aksjonærregisteret som viser at Sindre Finnes kjøpte, solgte og eide aksjer i flere store børsnoterte selskaper i alle år mens kona var statsminister.

* Oktober 2021: Da Solberg gikk av som statsminister, eide Finnes aksjer til en verdi av 3,5 millioner kroner.

* Oktober 2013: Finnes var i et møte hos Statsministerens kontor (SMK) da hun tiltrådte som statsminister, hvor tema blant annet var hans aksjeinnehav.

* Oktober 2013: Erna Solberg følger ikke rådet til embetsverket ved SMK om å få gjort en grundig betenkning rundt hennes habilitet opp mot FinnesŽ jobb i Norsk Industri.

Kilder: E24, DN, NTB