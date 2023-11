Matapour klager på soningsforholdene – nytt rettsmøte mandag

Fredag møtte han i Oslo tingrett som skulle vurdere forlenget varetektsfengsling. Oslo tingrett opplyser at Matapour samtykket til fengsling fram til mandag, da det er nytt rettsmøte.

Fredag var første gang den terrorsiktede 44-åringen møtte opp personlig. Årsaken var klagen på soningsforholdene.

– Han sitter under umenneskelige forhold etter et vedtak som er fattet for kort tid siden, sier hans forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til VG.

Ifølge advokaten er Matapour helt uten menneskelig kontakt, bortsett fra noe kontakt med de ansatte.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt sier ifølge VG at de ikke deler bekymringen til Matapours forsvarer.

– Det er slik at Kriminalomsorgen har fattet vedtak på bakgrunn av flere momenter som gjør at Matapour sitter på den avdelingen som han gjør i dag, sier Myrold.

Det var natt til 25. juni i fjor at Matapour skjøt og drepte to personer i Oslo sentrum. Flere andre ble såret. Han nekter straffskyld for grov terror.

