To livløse personer funnet i vannet i søksområdet i Søgne

Politiet i Agder meldte i 18.20-tiden at det var satt i gang en leteaksjon etter to hummerfiskere som ikke hadde kommet tilbake til avtalt tid. De to skulle vært tilbake i havn ved 14-tiden.

To personer er funnet livløse i vannet i søksområdet. Den ene ble meldt funnet klokken 19.45, mens den andre ble meldt funnet et kvarter senere. Det er også funnet en plastbåt med baugen i været.

Flere fartøyer og et redningshelikopter deltar i leteaksjonen.

– Det er grov sjø og krevende forhold med pålandsvind, sa redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen til NTB ved 19.30-tiden.

De to hummerfiskerne reiste ut med en 18 til 20 fots skjærgårdsjeep.