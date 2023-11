Eldre arbeidstakere nedprioriteres til fordel for yngre

– Det er helt avgjørende for velferdssamfunnet at vi lykkes med å få flere eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid. Da er vi nødt til å få en slutt på den nedvurderingen vi ser av seniorene, sier direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk i en pressemelding.

Fredag presenteres resultatene fra Norsk Seniorpolitisk barometer, der Ipsos har intervjuet 1200 ledere i offentlig og privat sektor om arbeidstakere over 55 år.

Barometeret viser at nær halvparten av lederne foretrekker å ansette en under 30 år framfor en over 60. Samtidig mener åtte av ti av lederne at de over 60 presterer like godt som yngre medarbeidere.

Koster samfunnet dyrt

Seniorer forbigås også ved forfremmelser, de deltar sjeldnere på kurs og blir nedprioritert ved innføring av ny teknologi.

– Vi lever lenger, er friskere enn noen gang før, og forskning viser at 70-åringer er like spreke som 50-åringene var på 1970-tallet. Det koster samfunnet enorme summer at dyktige medarbeidere nærmest coaches ut av arbeidslivet når de har passert 60 år, sier Østerud.

[ – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer ]

Færre med strategi i privat sektor

Rapporten avdekker at kun fire av ti arbeidsgivere har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer i arbeidsstyrken. I privat sektor har kun en av tre en slik strategi.

I tillegg skiller privat sektor seg fra den offentlige når det gjelder strategi for å beholde og videreutvikle seniorer. 67 prosent av lederne i offentlige virksomheter har en slik strategi, mot kun 33 prosent i privat sektor.

---

Fakta fra seniorpolitisk barometer

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, og utvalget består av 1203 respondenter. 602 er ledere i private virksomheter, og 601 er ledere i offentlig sektor.

* 48 prosent av lederne foretrekker å ansette en under 30, framfor en over 60.

* 60 prosent av lederne sier de har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres.

* 26 prosent av lederne sier de har opplevd at eldre arbeidstakere forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering.

* 18 prosent av lederne svarer at de ofte, svært ofte eller av og til har opplevd at det foregår aldersdiskriminering i arbeidslivet. Andelen er på 20 prosent blant ledere i private virksomheter og 12 prosent i offentlig sektor.

* Et klart flertall av lederne vil ikke ønske å beholde ansatte med kort ansiennitet og ansatte som har mulighet for å ta ut pensjon, dersom det skulle gjennomføres nedbemanning.

* Ledere vil nøle med å kalle inn en kvalifisert søker til intervju når de er 58,8 år, på grunn av alderen.

* 48 prosent av lederne i private virksomheter mener 60-åringer har dårligere evne enn yngre til å lære og fornye seg i jobben. Kun 36 prosent av lederne i det offentlige er enig i dette.

* 51 prosent av lederne i private virksomheter sier seg enig i at de foretrekker å tilsette en under 30 år framfor en over 60 år. Andelen blant offentlige ledere er på 35 prosent.

* 67 prosent av lederne i offentlige virksomheter har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer, mot kun 33 prosent i privat sektor.

* 22 prosent av lederne i det private svarer at de i meget stor grad ønsker at ansatte skal jobbe fram til fylte 70 år, mot 14 prosent av lederne i offentlige virksomheter.

* 28 prosent av lederne i privat sektor ønsker at ansatte skal fortsette etter fylte 70 år, mens kun 19 prosent av lederne i offentlig sektor mener det samme.

---