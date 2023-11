Politiet meldte om brannen klokken 21.30. Da var det full overtenning i boligen, og brannmannskapene var på stedet.

Beboerne i eneboligen og beboerne i nabohuset ble evakuert.

– Til sammen 15 personer er evakuert fra de to husene, samtlige er uskadd, skrev Vest politidistrikt på X /Twitter.

Like etter klokken 22 hadde brannmannskapene brannen under kontroll. Da var det ikke fare for spredning til nabohuset.