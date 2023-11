Tonje Brenna er Norges mektigste kvinne, ifølge Kapital

Aldri før har det vært større utskiftninger på listen, og aldri tidligere har en så ung kvinne gått helt til topps.

– Kapital gratulerer arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (36) som Norges mektigste kvinne, sier redaktør Vibeke Holth. Kapital-redaksjonen begrunner rangeringen av 36-åringen fra Jessheim som landets mektigste kvinne, slik:

Ubestridt kronprinsesse

– Som arbeids- og inkluderingsminister har Brenna det øverste politiske ansvaret for at vi har et velfungerende arbeidsmarked i Norge. Hun er dessuten politisk ansvarlig for Nav, øverste leder for Arbeidstilsynet, Arbeidsretten, Trygderetten, Riksmegleren, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Statens pensjonskasse, påpeker Holth.

Hun peker også på at som nestleder i Ap og partiets nå ubestridte kronprinsesse, har Brenna betydelig innflytelse over Arbeiderpartiets politikk.

– Og med sin hånd over arbeidsmarkedet er hun i en genuin posisjon til å tekkes det mektige LO-systemet, som jobber iherdig med å få gjennomslag for kjernesakene sine på arbeidsfeltet, sier redaktør Holth.

Flere navn ut

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, som Kapital opprinnelig hadde rangert som Norges mektigste kvinne, faller helt ut av maktlisten etter at hun mistet vervet som utenriksminister. Det samme gjør tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og tidligere arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, som i fjor ble rangert som Norges sjuende mektigste kvinne.

Kapitals liste over Norges mektigste kvinner preges ellers av mange nye navn, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og digitaliseringsminister Karianne Tung.

Holth trekker også fram at samtlige av de ni parlamentariske lederne på Stortinget er kvinner.

Norges mektigste kvinner

Dette er Norges ti mektigste kvinner ifølge bladet Kapital.

1. Tonje Brenna (36) – Arbeids- og inkluderingsminister. Nestleder i Arbeiderpartiet.

2. Ida Wolden Bache (50) – Sentralbanksjef og leder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

3. Peggy Hessen Følsvik (62) – LO-leder, medlem i sentralstyret til Ap og i Sparebank 1 Gruppen, samt styreleder i Forskningsstiftelsen Fafo.

4. Rigmor Aasrud (63) – Parlamentarisk leder (Ap), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (også den utvidede), valgkomiteen, Europautvalget og delegasjonen for forbindelser med EU-parlamentet.

5. Marit Arnstad (61) – Parlamentarisk leder (Sp), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (også den utvidede), valgkomiteen, Europautvalget og delegasjonen for forbindelser med EU-parlamentet.

6. Ingvild Kjerkol (48) – Helse- og omsorgsminister (Ap) og leder av Trøndelag Ap.

7. Emilie Enger Mehl (30) – Justis- og beredskapsminister (Sp).

8. Erna Solberg (62) – Partileder i Høyre, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (også den utvidede), delegasjonen for forbindelser med EU-parlamentet og delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa.

9. Kirsti Bergstø (42) – Partileder SV, medlem av arbeids- og sosialkomiteen, valgkomiteen og den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

10. Kjerstin Braathen (53) – Konsernsjef i DNB, styreleder Vipps og BankID Bankaxept, nestleder i styret i Fremtind Forsikring og styremedlem i Finans Norge.