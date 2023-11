Programmet for høringen klart: Tolv timers maraton om habilitet

Tre avgåtte statsråder, én som fortsatt er sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – må stille til maratonhøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. I tillegg kommer tidligere statsminister Erna Solberg (H) hele to ganger når komiteen holder åpen høring om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.

Høringen finner sted tirsdag 7. november. Den starter klokka 8.30 og er ikke ferdig før nesten tolv timer senere, viser programmet som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

– Vi skal gå dypere inn i sakene til de enkelte politikerne og overordnet se på hvordan det eksisterende regelverket ble praktisert og fulgt opp i de forskjellige departementene, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til NTB.

Mens Støre er sistemann som skal møte for komiteen, er det Solberg som får «æren» av å åpne ballet.

– I utgangspunktet har man hatt klare regler for habilitet, men når en rekke statsråder ikke har klart å følge helt grunnleggende regler, må man stille spørsmål ved om rutiner og praksis har vært gode nok, sier Almeland.

Dobbelt opp for Solberg

Solberg skal først grilles om sin egen habilitetssak, før hun senere på dagen skal forklare seg om hvordan habilitetsspørsmål ble håndtert da hun var øverste sjef for regjeringsapparatet.

Komiteen setter av 1 time og 10 minutter til hver av de respektive politikerne. De får først ti minutter til å legge fram saken sin før komitémedlemmene får stille spørsmål. Solberg må sette av dobbelt så mye, siden hun har to temaer hun skal forklare seg om.

I flere uker har kontrollkomiteen brevvekslet med de involverte politikerne, med en rekke oppfølgingsspørsmål og avklaringer.

Komitéleder Peter Frølich (H) understreket overfor NTB i forrige uke at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål de skal grave i under den muntlige høringen.

– Hvis det fortsatt er uavklarte opplysninger etter høringen, vi har nye spørsmål eller det er andre personer vi trenger på snakke med, er det fullt mulig at vi holder en ekstra høring før vi går mot en konklusjon, sier Almeland.

Solberg først ut

Disse må svare for sine egne brudd og mulige brudd på habilitetsreglene:

* Tidligere statsminister Erna Solberg (H): I løpet av de åtte årene hun var statsminsiuterenkjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Solberg har skrevet at hun kan ha vært inhabil i arbeidet med oljeskattepakken som ble innført i starten av koronapandemien. Hun nevnte også flere andre eksempler.

* Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap): Gikk av i sommer av som etter at det ble kjent at hun hadde utnevnt to gode venner til verv i virksomheter i hennes portefølje og foreslått nære venner til andre styrer og verv. Statsministeren fastslo da at hun var inhabil overfor disse personene.

Aksjer og habilitet

* Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp): Gikk av som statsråd 21. juli etter aksjeinnehav i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen. Etter tilsynelatende først å ha innsett at var inhabil, har han overfor komiteen senere gitt uttrykk for tvil om nettopp det.

* Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap): Gikk i sommer ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun ble i høst byttet ut som utenriksminister, mot sin vilje.

* Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap): Beklaget slutten av juni å ha gjort feil ved håndteringen av spørsmål om sin habilitet. Feilen førte til at hun har vært involvert i flere saker der hun på grunn av inhabilitet skulle fratrådt.

Statsminister-sesjonen

En sittende og en tidligere statsminister skal svare på spørsmål om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket:

* Tidligere statsminister Erna Solberg (H).

* Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er viktig for komiteen å få et godt bilde på omfanget, slik at de kan trekke konklusjoner når det skal gjøres, ifølge komitéleder Frølich.

– Vi trenger oversikt over hvor stort omfanget av inhabilitet er, og det begynner vi å danne oss et bilde av. Og dette blir avgjørende for å sørge for at rutiner og regelverk er bedre i framtiden enn hva det er i dag – slik at man ikke kommer inn i nye situasjoner som dette, sier han.

Behandlingen av det omfattende sakskomplekset blir trolig først ferdig over nyttår.

Programmet

Den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begynner klokka 8.30.

Del 1 – Om habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer

08.35 – 09.45: Tidligere statsminister Erna Solberg (H).

10.15 – 11.25: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

12.00 – 13.10: Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

13.20 – 14.30: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

16.00 – 17.10: Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Del 2 – Om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket

17.25 – 18.35: Tidligere statsminister Erna Solberg (H).

18.50 – 20.00: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

* Høringen blir strømmet på Stortingets nett-TV.