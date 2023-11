Økokrim-beslutning i Solberg-saken kommer klokka 10 fredag

Fra Økokrim stiller sjef for Økokrim Pål K. Lønseth. Lønseth vil redegjøre for beslutningen.

Pressemøtet finner sted i nabobygget til Økokrim.

Beslutningen gjelder hvorvidt Økokrim skal etterforske aksjeaktivitetene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes i årene hun var statsminister.

Finnes gjorde over 3000 aksjehandler for cirka 125 millioner kroner i de åtte årene Solberg var statsminister. Etter at omfanget av handlene ble kjent i september, er det flere som har stilt spørsmål ved om Finnes kan ha handlet på grunnlag av innsideinformasjon.

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

[ Millionlønninger i Oslo rådhus – se listen ]