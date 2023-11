Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,25 prosent

Norges Bank holde styringsrenta uendret på 4,25 prosent. Beslutningen ble kunngjort av sentralbanksjef Ida Wolden Bache torsdag formiddag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenta trolig settes opp i desember. Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renta bli holdt i ro, sier Bache.

Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen, understreker sentralbanksjefen. Siden rentebeslutningen i september har prisveksten falt mer enn ventet, og den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått.

Den siste og relativt kraftige svekkelsen i kronekursen kan imidlertid bidra til å holde inflasjonen oppe og dermed trekke i motsatt retning når sentralbankens rentekomité skal gjøre nye vurderinger i desember.

Toppen er nær

Styringsrenta er satt opp hele 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet for drøyt to år siden, og ligger nå på 4,25 prosent.

Rentebanen antyder en rentetopp på 4,5 prosent før året er omme. Det vil innebære en gjengs boliglånsrente på rundt 6 prosent.

Pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien, og vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss, heter det i begrunnelsen til komiteen.

– Komiteens vurdering er at renta trolig er nær det nivået som skal til for å få bukt med prisveksten. Det gjør at vi kan bruke litt mer tid til å vurdere om det er behov for å sette renten videre opp, skriver sentralbanken.

Nordea venter lavere prisvekst

Nordea Markets mener det er muligheter for at inflasjonen vil være lavere enn ventet og at det betyr lavere risiko for nok en renteøkning.

– Vi tror inflasjonen vil overraske på nedsiden i de kommende månedene slik at Norges Bank ikke hver renten, men marginene er små: 50–50 for heving eller ikke. En svakere krone gjør situasjonen mer usikker, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea.

Han sier budskapet fra Norges Bank var et annet enn det som var ventet, og peker på at inflasjonen var lavere enn ventet i september.

Presset avtar

De siste inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at prisveksten hadde avtatt kraftig – og betydelig mer enn Norges Bank hadde sett for seg – i september. Det knytter seg derfor stor spenning til om nedkjølingen i økonomien vil avtegne seg i form av fortsatt fall i prisveksten i oktober og november. Det vil i så fall bidra til å redusere behovet for nok en renteøkning.

Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men presset i norsk økonomi avtar. Prisveksten er klart over målet på 2 prosent. Konsumprisveksten har falt, men den underliggende inflasjonen er høy.

– Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Jo lenger prisveksten holder seg høy, desto mer kostbart kan det bli å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side ønsker ikke komiteen å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, skriver Norges Bank.