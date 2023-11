Kronprins Haakon i ny bok: Diskuterte forholdet med Mette-Marit med Stoltenberg

«Haakon – historier om en tronarving» ble lansert torsdag morgen, og kronprins Haakon står selv oppført som forfatter sammen med Kjetil Østli.

I kapittelet «Forelskelse og fortvilelse» tar han for seg tiden fra han og Mette-Marit møttes første gang, og hvordan de taklet stormen fra mediene da de ble sammen.

– Den høsten var vi i kontakt med statsminister Jens Stoltenberg. Jeg gikk på aspirantkurset i UD og i gangene der traff jeg på Ingrid Schulerud. Hun er gift med Stoltenberg og jobbet i UD som diplomat. Jeg opplevde henne som støttende. Hvem som inviterte først, husker jeg ikke, men vi hadde et par kvelder sammen med dem, sier kronprinsen i kapittelet.

– De inviterte oss hjem til seg, og Mette og jeg inviterte til middag hos oss i Ullevålsveien. Statsministeren ba om å få ta med en rådgiver. Det var Jonas Gahr Støre. Det lå ingen stor plan bak middagene, kun et ønske om at de skulle bli kjent med Mette, så de selv kunne danne seg et bilde, sier Haakon.

Stoltenberg skal deretter ha bli spurt hva han tenkte om situasjonen og svarte at han stolte på Haakons vurderingsevne.

– Det var ikke komplisert for dem, forsto jeg. Den støtten satte vi veldig pris på, den var viktig for oss. Det skal sies: Få politikere hadde til da kritisert meg. Forholdet var ikke blitt en politisk sak. Men det kunne fort snu, jeg tok ingenting for gitt, sier kronprinsen.

Mislykket redaktørmøte

I det samme kapittelet kommer det fram at hoffsjefen på Slottet hadde innkalt flere redaktører til et møte.

– Der skulle de etter planen motvirke rykter og spekulasjoner – ved saklig å forklare gangen i hvordan en kongelig forlovelse ville vært, om den skulle komme. Målet var å unngå flere oppslag fordi noen feiltolker signalene, sier kronprinsen.

Han forteller videre at redaktørene tok møtet som en bekreftelse på at paret skulle forlove seg.

– Den dagen husker jeg godt. Jeg var aspirant i Utenriksdepartementet. Hoffsjefen ringte meg der, han virket nedtrykt. Jeg måtte finne meg et eget rom. Hoffsjefen fortalte at møtet ikke gikk som vi håpet, og at mediene nå skrev enda mer. «Slottet bekrefter forlovelse», ble det sagt, «kronprinsen skal forlove seg.» Da datt jeg sammen. Jeg ler av det nå, men da?»

Vurderte å rømme

Etter telefonen fra hoffsjefen ba kronprinsen om fri resten av dagen. Han reiste hjem til leiligheten i Ullevålsveien hvor Mette-Marit befant seg. Utenfor leiligheten befant det seg en både journalister og fotografer.

– Vi følte oss beleiret og omringet. Vi hadde en garasje i kjelleren. Vi kunne kjørt vekk. Vi vurderte det, men det ville sett ut som en flukt.

Han forteller at de da vurderte å rømme, men at det bare ville utsette problemet. Det førte til den mye omtalte turen på St. Hanshaugen, hvor journalistene ble med på slep.

– I 11 måneder hadde jeg kjempet for retten til å utvikle forholdet i vårt tempo. Helt fra begynnelsen mistet vi kontrollen, bit for bit. Nå sto vi der. Vi gjemte oss ikke mer, sier han i boken.

[ Norges mektigste kvinner: Se listen ]