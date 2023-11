Borten Moe: – Doble standarder mellom journalistikk og politikk

– Det er doble standarder mellom journalistikk og politikk, sier Ola Borten Moe, ifølge Medier24.

Torsdag snakket han under et arrangement på Pressens Hus i Oslo om medienes rolle i habilitetssakene.

Borten Moe trakk seg i sommer som forsknings- og høyere utdanningsminister i kjølvannet av at han hadde innrømmet overfor E24 å ha brutt habilitetsreglene etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen. Han gikk også av som nestleder i Senterpartiet.

Under arrangementet sa Borten Moe at han oppfatter at alle som er medlem i politiske partier, blir regnet som en offentlig person.

– Da kan du jaktes ned, og alt er lov. Men jeg mener politiske journalister er langt mer offentlige personer enn flere som er på Stortinget. For å være offentlig person så må du være redaktør. Det er ikke de samme spillereglene som gjelder i journalistikken, som gjelder for politikken, sier Borten Moe.

Den tidligere statsråden sier at mange politikere er redde for å bli tatt for feil.

– Og det egentlig med rette, sier han ifølge Journalisten.

– Hver gang det skjer noe, holder folk egentlig munn og er veldig glade for at det ikke var dem selv det gjaldt nå, sier Borten Moe.

