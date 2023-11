Menn har høyere kreftrisiko enn kvinner

Nå går Kreftforeningen nye veier for å få flere menn til å gå til lege når de får symptomer.

– Årsakene til at menn har høyere risiko forbundet med kreft er komplekse, og kan ofte handle om at menn og kvinner rammes av ulike kreftformer. Vårt viktigste budskap er at menn må komme seg tidligere til lege ved symptomer, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Noe av forklaringen på at menn har større risiko for alvorlig sykdomsforløp og utfall, er at sykdommen ofte har kommet lenger hos menn når den oppdages.

– Tidlig oppdagelse gir som regel et lettere og kortere behandlingsløp, og større muligheter for å bli frisk, sier Ross.

43 prosent høyere risiko for å dø

I 2022 fikk 38.265 mennesker i Norge kreft, 20.487 menn og 17.778 kvinner. De fleste kreftformer rammer menn oftere enn kvinner.

Ifølge Kreftregisteret er det 30 prosent mer kreft blant menn enn kvinner. Dødeligheten er også langt høyere for menn.

Tall fra Dødsårsaksregisterets statistikkbank viser at mortalitetsraten for kreft i 2022 var på 268,9 per 100.000 for menn, mens den var på 188,5 per 100.000 for kvinner. Det vil si at menn har 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft enn kvinner.

Lanserer mannekreftportal

Nå går Kreftforeningen nye veier for å få menn til å gå til lege når de har symptomer på sykdom.

– Vi har mye kunnskap om kreft som rammer menn. Nå samler vi den i en egen kunnskapsbank, en mannekreftportal om du vil, sier Ross.

Den nye nettsiden: Kreftforeningen.no/menn, lanseres i forbindelse med Kreftforeningens nye kampanje «Menn gjør noe med det». Målet med kampanjen er økt kunnskap om faresignaler på kreft blant menn.

