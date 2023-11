Listhaug: Frp vil ikke inn i en regjering som planlegger for EU-medlemskap

– Vi sier et klart nei til norsk EU-medlemskap. Dette er en fundamental sak: Vi kommer ikke til å delta i en regjering som skal ha Norge inn i EU. Jeg håper Høyre innser at tiden ikke er moden for en EU-debatt, sier Frp-lederen til VG.

Norge sa nei til å gå inn i EU i både 1972 og 1994. I stedet ble EØS-avtalen fremforhandlet.

Fredag sa utenrikspolitisk talsperson Ine Eriksen Søreide i Høyre at det er på tide å ta EU-debatten. Høyre-politikeren tror et medlemskap vil gagne Norge og være en del av svaret på mange av de store utfordringene landet står overfor.

Listhaug sier imidlertid at det er uaktuelt å gå i regjering med Høyre hvis de planlegger for EU-debatt og en eventuell folkeavstemning i neste stortingsperiode.

– Vi ønsker ikke de neste årene å gå inn i en slik debatt, som vil splitte befolkningen, sier hun.

