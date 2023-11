– Fra natt til torsdag ventes 5 til 15 cm snø. Lokalt kan det komme mer, skriver instituttet i varselet.

De skriver videre at det ventes en overgang til sludd og regn nær kysten og at det kan hende at regnet fryser på bakken.

Instituttet kommer også med en anbefaling om å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene. Lokalt kan det være vanskelige kjøreforhold.

