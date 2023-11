Frp: Uakseptabelt at jøder i Norge ikke skal føle seg trygge

– Det er totalt uakseptabelt og skremmende at flere i den jødiske befolkningen ikke føler seg trygge i Norge. Jeg forventer at regjeringen umiddelbart iverksetter alle tiltak for å sikre både synagoger og jøder i Norge, sier leder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet til NTB.

Sylvi Listhaug under en støttemarkering for Israel tidligere i oktober. Etter PSTs vurdering om økt fare for jøder i Norge ber Listhaug regjeringen sette inn tiltak. (Frederik Ringnes/NTB)

Også Venstre kom på banen onsdag kveld etter at Politiets sikkerhetstjeneste tidligere på dagen gikk ut med at de hadde skjerpet årvåkenheten mot jøder og jødiske bygninger og organisasjoner i Norge. Det lever om lag 1500 jøder i Norge.

– Venstre tar initiativ til å be regjeringen om å redegjøre for Stortinget. Partiet er bekymret for potensiell vold mot jøder i Norge og vil vite hvordan regjeringen planlegger å følge opp situasjonen, sier partileder Guri Melby i en uttalelse fra Venstre.

Må forebygge polarisering

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til NTB at regjeringen fortløpende følger opp de mulige konsekvensene av krigen på Gaza, også det som måtte oppstå innenfor Norges grenser.

– Det er klart viktig å forebygge at konflikten i Midtøsten kan føre til økt polarisering. Trusselvurderingen fra PST er generelt uendret, men forteller at israelske mål er utsatt. Dette viser at sikkerhetsmyndighetene følger dette tett, og at politiet vil følge opp tiltak fortløpende, sier justisministeren.

Justisminister Emilie Mehl var i Stortinget senest i forrige uke under den muntlige spørretimen, men sier til NTB at hun gjerne orienterer stortingsrepresentantene om sikkerheten til jøder i Norge etter at PST onsdag gikk ut med at trusselnivået mot særlig dem var økt. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Mehl sier at hun gjerne kommer til Stortinget og orienterer om situasjonen. Hun forteller også at man både i EU og i Norden er opptatt av å motarbeide polarisering som følge av krigen, og at regjeringen onsdag arrangerte et dialogmøte mellom jøder og muslimer i Oslo i lys av konflikten i Midtøsten.

Besøkte synagoge

Frp-leder Sylvi Listhaug var onsdag på besøk i Det Mosaiske Trossamfund hvor hun blant annet fikk høre at flere norske jøder vurderer å flytte til Israel på grunn av den økende trusselsituasjonen i Norge.

Listhaug fikk høre om at flere norske jøder den siste tiden opplever en hverdag med trusler og uønskede hendelser på grunn av krigen mellom Hamas og Israel.

– Når PST i dag bekrefter at trusselsituasjonen i Norge er forverret for jøder, er det noe vi må ta på aller høyeste alvor, sier Listhaug.

– Det er vondt at noen er ekstra utsatt her på grunn av noe som skjer i annen del av verden. Jødene har en spesiell historie, og vi skal sørge for at Norge er trygt for alle. Det gjelder både jøder og israelere, sier justisminister Mehl.

– Slå ring om jødene

Venstre ville onsdag kveld sende brev til Presidentskapet på Stortinget og be om at regjeringen gir en grundig redegjørelse for hvordan de vil håndtere den økte trusselen og beskytte jødiske mål i Norge.

– Vi som politikere må slå ring om norske jøder, de skal ikke måtte oppleve at det norske samfunnet er utrygt, sier Melby

Etter at Norge, i motsetning til de andre landene i Norden, stemte for en FN-resolusjon om våpenhvile i Israel og på Gaza sist helg mener Listhaug at regjeringen kommer med sprikende signaler til norske jøder.

Dette er ikke justisminister Mehl enig i. Hun viser til Norge har vært tydelig i å fordømme terrorangrepet Hamas utførte mot Israel, men at Norge også har vært klare på at Israel må følge folkeretten i sine forsvarshandlinger.

