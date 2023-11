Forbrukerrådet: Høye fakturagebyr fra kollektivselskaper er ulovlige

Finansavtaleloven, som ble innført ved nyttår, slår fast at gebyret ikke kan være høyere enn de faktiske kostnadene selskapet får ved å sende ut regningen, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til NRK.

Selskap som Vy og Ruter i Oslo og Kolumbus i Rogaland kan sette ut jobben til bedrifter som sender ut fakturaer for ti kroner stykket, ifølge fagdirektøren.

Vy og Ruter tar allerede 270 kroner i fakturagebyr når de deler ut bøter for å reise uten gyldig billett. Kolumbus i Rogaland varsler at de følger etter ved nyttår.

Ruter sier på sin side til NRK at Samferdselsdepartementet godkjente den økte tilleggsavgiften i mai i år, og at Forbrukertilsynet da ikke hadde noen kritiske innspill. Selskapet mener også at Yrkestransportloven, ikke Finansavtaleloven, er det relevante.

[ Ap gråt og ba for å vinne meg tilbake, men de har ikke forstått hvor jeg vil ]