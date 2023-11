Bodø-drapssak fra 2010 skal gjenopptas

Årsaken er blant annet det de mener er nye bevis. I et politiavhør i 2018 skal en person ha fortalt om en samtale med en slektning som skal ha tilstått drapet noen måneder før hun døde, melder NRK.

Gjenopptakelseskommisjonen har også lagt til grunn at en politietterforsker selv har uttalt at saken aldri ble ferdig etterforsket eller oppklart.

Det var den drapsdømte mannen som i 2020 selv begjærte saken gjenopptatt etter det nye vitnet meldte seg. Han har sonet ferdig en elleve år lang fengselsstraff.

– Ødeleggende

– Jeg tror ingen kan forestille seg hvor ødeleggende det er for et menneske å måtte sone elleve år av livet sitt i fengsel for noe man ikke har gjort. Det skal ikke skje i en rettsstat som Norge, sier mannens advokat, Tom Barth Hofstad, en uttalelse til NTB.

– Vi håper nå påtalemyndigheten og domstolen raskt behandler denne saken, slik at min klient kan få avsluttet dette tragiske kapitelet i sitt liv på en verdig måte, sier forsvareren videre.

Det var natt til 6. juli i 2010 at politiet fikk melding om at en person blødde kraftig utenfor en leilighet på Mørkved utenfor Bodø sentrum. En time senere ble Ole Aamodt erklært død på stedet, med flere knivstikk i kroppen. Neste morgen ble hans 56 år gamle husvert og venn pågrepet og siktet for drap.

Nektet skyld

Kompisen har hele tiden nektet skyld for drapet, men ble dømt til først 11 års fengsel i tingretten, så 12 års fengsel i lagmannsretten.

Mannen har innrømmet å ha stukket Aamodt i låret, men har nektet straffskyld og hevdet han handlet i nødverge.

Avgjørelsen i Gjenopptakelseskommisjonen var ikke enstemmig, og én av de fem medlemmene motsatte seg en gjenåpning.

[ Mann dømt til fem år og fire måneders fengsel for vold ]