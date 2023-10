Stoltenberg: – Hele Norden er snart i Nato

– Det er bra, fastslo Nato-sjefen i sin tale.

Han påpekte at forsvarssamarbeid tidligere ikke var noe tema for Nordisk råd. Men det har nå endret seg.

Etter at Finland ble medlem, er Sverige det eneste nordiske landet som ikke er Nato-medlem. Andre medlemmer av alliansen håper at Tyrkia og Ungarn om ikke altfor lenge vil godkjenne den svenske Nato-søknaden.

– Et nederlag for Russland

Stoltenberg talte tirsdag i Stortinget i forbindelse med Nordisk råds møte i Oslo.

– Vi lever i en farligere tid. Det sikkerhetspolitiske frikvarteret etter den kalde krigen er over, sa Natos generalsekretær.

Bakgrunnen for at Finland og Sverige gjorde sikkerhetspolitisk helomvending og søkte medlemskap i Nato, er Russlands krig mot Ukraina. Stoltenberg mener krigen allerede har vist seg å være et nederlag for Russland.

[ Ekspert om russisk propaganda: – Dytter Ukraina vekk fra folks bevissthet ]

Ukraina og Gaza

I talen ba Stoltenberg om at krigen mellom Israel og Hamas ikke må føre til at Ukraina-krigen blir glemt.

– Krigen i Gaza må ikke føre til at vår vilje og evne til å støtte til Ukraina svekkes. En ny vinter nærmer seg. Og vi må forvente nye angrep mot energiforsyning og annen kritisk infrastruktur. Det er ingen tegn til at Russland planlegger for fred.

Stoltenberg fordømte Hamas' angrep på Israel og sa at Israels respons må være i tråd med folkeretten.

– Lidelsene vi har sett de siste ukene, minner oss enda en gang på at vi ikke må gi opp arbeidet for en varig, fredelig, politisk løsning på konflikten, sa generalsekretæren om krigen på Gazastripen.

– Men dessverre kan vi ikke velge å bare forholde oss til én krise av gangen.

[ Politifolk landet rundt kalles inn til Oslo ]

Uenige i FN

Tidligere på dagen holdt de nordiske statsministrene pressekonferanse i forbindelse med Nordisk råds 75. sesjon.

De fikk spørsmål om Gaza-resolusjonen som ble vedtatt i FNs hovedforsamling i forrige uke. Norge var det eneste nordiske landet som stemte for denne.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa det ikke var noe alternativ for Norge å avstå fra å stemme i FN – slik Sverige, Danmark, Finland og Island gjorde.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen mener på sin side at formuleringen i FN-resolusjonen var ufullstendig siden den ikke fordømte Hamas’ terrorhandlinger i Israel.

Les mer om Nato her

[ Han vil ha Stoltenbergs Nato-jobb – men tror den går til en kvinne ]

[ Ekspert: – Jo mer uro, jo bedre er det for Russland ]