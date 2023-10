Tidspunktet for offentliggjøringen er ennå ikke klart, men Økokrim skriver i en pressemelding at det vil skje på formiddagen.

Finnes har gjentatte ganger avvist å ha handlet på innsideinformasjon.

– Det er betryggende at Økokrim gjør en grundig jobb med å gjennomgå all informasjon i denne saken før de konkluderer med hvorvidt det er grunnlag for å åpne etterforskning eller ikke, har Finnes’ advokat, Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, tidligere uttalt i en epost til NTB.