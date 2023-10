Kommunalministeren om trusler mot norske jøder: – Fullstendig uakseptabelt

– På vegne av regjeringen vil jeg gjøre det helt klart at antisemittiske ytringer og truende hendelser rettet mot jødiske nordmenn og deres hjem er fullstendig uakseptabelt. Jeg ser svært alvorlig på trusler og skremmende atferd rettet mot den jødiske minoriteten. Vi skal ha et trygt samfunn for alle i Norge, uansett hvilken tro eller identitet man har, sier Sande til NTB.

Departementet legger til at PST følger med på situasjonen i Midtøsten og vil oppdatere trusselvurderingen dersom det blir nødvendig.

Det mosaiske trossamfund publiserte mandag en pressemelding der de blant annet skrev om at jøder i Norge har fått skåret opp barnevognhjul og blitt vekket på natten av noen som prøvde å åpne inngangsdøren.

– Den grunnleggende tryggheten vi alle skal føle i våre egne hjem, trues som resultat av slike angrep, skriver trossamfunnet.