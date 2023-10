Vi ønsker å komme nærmere, og være mer tilgjengelige og relevante for folk i Oslo, skriver Ikea i en pressemelding.

Kjeden opplyser at de neste år åpner over 1000 kvadratmeter fordelt på to etasjer med et stort utvalg innredningsprodukter, planlegging- og bestilling, mat og inspirasjon.

I meldingen heter det at sentrumsbutikken vil åpne i løpet av våren 2024.