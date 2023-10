Spesialenheten vil undersøke politiets arbeid med Mina og Mille-saken

Øst politidistrikt har den siste tiden høstet kritikk vedrørende deres håndtering av saken om de 16 år gamle tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen som forsvant fra et behandlingshjem og ble funnet døde kort tid senere.

En omfattende TV 2 -sak viste forrige uke at politiet hadde nektet å spore opp jentenes mobiltelefoner, og begrunnet det med at situasjonen ikke var «akutt nok».

– Vår vurdering på det tidspunktet, var at det ikke var fare for liv og helse. Prosedyrene tilsier at det skal være en høy terskel for å iverksette sporing, sa seksjonsleder ved Felles straffeinntak, Ove Furseth, i Øst politidistrikt til TV 2 forrige uke.

Furseth erkjente samtidig at politiet har grunn til å ta selvkritikk.

Nå skal Spesialenheten undersøke hva som har skjedd.

– På bakgrunn av medieoppslagene om Øst politidistrikts unnlatelse av å spore mobiltelefonene til Mina og Mille Hjalmarsen, har Spesialenheten besluttet å iverksette undersøkelser og vil innhente opplysninger fra politiet og pårørende, skriver Spesialenheten i en pressemelding mandag.

Det vil etter hvert bestemmes om det er rimelig grunn for å iverksette en etterforskning. En eventuell beslutning vil tidligst komme i slutten av uke 45.

Pårørende er varslet om at det åpnes undersøkelser.

[ Støre gjorde det eneste rette ]